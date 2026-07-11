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11 липня 2026, 09:58

Росія атакувала Україну ракетами та 121 дроном: ППО знищила 113 цілей

11 липня 2026, 09:58
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 11 липня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні, керовані авіаційні та протирадіолокаційні ракети, а також 121 ударний безпілотник і дрони-імітатори

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, противник випустив:

  • шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400,
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69,
  • дві протирадіолокаційні ракети Х-31,
  • 121 безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих безпілотників. Загалом було знешкоджено 113 повітряних цілей.

Водночас зафіксовано влучання шести балістичних ракет, двох керованих авіаційних ракет і семи ударних безпілотників на 11 локаціях. Також уламки збитих цілей впали ще на трьох локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня російські війська вкотре за тиждень завдали удару по Києву. Постраждали 10 осіб, серед яких одна дитина. Найбільших пошкоджень зазнали Солом’янський, Дарницький та Дніпровський райони столиці.

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