Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 11 липня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні, керовані авіаційні та протирадіолокаційні ракети, а також 121 ударний безпілотник і дрони-імітатори

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, противник випустив:

шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400,

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69,

дві протирадіолокаційні ракети Х-31,

121 безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих безпілотників. Загалом було знешкоджено 113 повітряних цілей.

Водночас зафіксовано влучання шести балістичних ракет, двох керованих авіаційних ракет і семи ударних безпілотників на 11 локаціях. Також уламки збитих цілей впали ще на трьох локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня російські війська вкотре за тиждень завдали удару по Києву. Постраждали 10 осіб, серед яких одна дитина. Найбільших пошкоджень зазнали Солом’янський, Дарницький та Дніпровський райони столиці.