На Київщині ліквідували масштабну пожежу після російської атаки

Фото: ДСНС Київщини

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок російської атаки на один із об'єктів інфраструктури Київської області. Вогонь охопив площу близько 4 тисяч квадратних метрів

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними ДСНС, під час гасіння пожежі рятувальники працювали в надскладних умовах – за понадвисоких температур і під постійною загрозою повторних ворожих ударів.

До ліквідації наслідків атаки були залучені підрозділи ДСНС Київської області та міста Києва, рятувальники зведеного загону ДСНС, місцева пожежна охорона, пожежна служба Міжнародного аеропорту "Бориспіль", а також три пожежні поїзди.

Інформації про постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня російські війська вкотре за тиждень завдали удару по Києву. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали 10 осіб, серед яких одна дитина. Найбільших пошкоджень зазнали Солом’янський, Дарницький та Дніпровський райони столиці.