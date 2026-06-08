На Львівщині судитимуть чиновницю через смерть 2-річного хлопчика

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Львівщині завершено досудове розслідування у справі щодо загибелі 2-річного хлопчика з Мостиської громади

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Прокурори Яворівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо спеціалістки Служби у справах дітей однієї з міськрад Львівщини. За даними слідства, саме через службову недбалість посадовиці загинув 2-річний хлопчик із Мостиської громади.

На початку лютого дитину у тяжкому стані доставили до лікарні, де вона померла приблизно за годину. Причиною смерті стала вірусна інфекція на тлі критичного виснаження, зневоднення та гострої алкогольної інтоксикації. Рівень алкоголю в крові значно перевищував допустимі для дорослих показники.

Сім’я, де виховувалося п’ятеро малолітніх дітей, із вересня 2023 року перебувала на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Фіксувалися неналежні умови проживання, антисанітарія, відсутність опалення, факти домашнього насильства та зловживання алкоголем батьками.

За посадовими обов’язками контроль за умовами проживання дітей мала здійснювати службовиця. Водночас належного нагляду вона не забезпечила: у 2024 році складено лише чотири акти обстеження без дат, а з третього кварталу перевірки фактично припинилися. Дані про стан здоров’я дітей та медогляди в особових справах були відсутні.

Попри очевидні ризики, жодних заходів щодо захисту дітей, зокрема їхнього вилучення з небезпечного середовища, не вживалося.

Дії обвинуваченої кваліфіковано як службову недбалість, що спричинила загибель людини.

Окремо в суді вже розглядається справа щодо батьків загиблого хлопчика за злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною (ст. 166 КК України).

Нагадаємо, що раніше прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно подружжя, чиє недбальство призвело до загибелі дворічної дитини. Трагічний випадок стався на початку лютого, коли хлопчик помер у реанімаційному відділенні однієї з лікарень Яворівського району.