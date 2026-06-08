12:44  08 червня
ДТП із чотирма загиблими в Києві: водія Mercedes взяли під варту
11:58  08 червня
На Вінниччині під колесами потяга загинув чоловік
10:29  08 червня
На Хмельниччині 13-річний підліток дістав тяжкі травми після падіння з електросамоката
UA | RU
UA | RU
08 червня 2026, 16:46

На Львівщині судитимуть чиновницю через смерть 2-річного хлопчика

08 червня 2026, 16:46
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

На Львівщині завершено досудове розслідування у справі щодо загибелі 2-річного хлопчика з Мостиської громади

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори Яворівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо спеціалістки Служби у справах дітей однієї з міськрад Львівщини. За даними слідства, саме через службову недбалість посадовиці загинув 2-річний хлопчик із Мостиської громади.

На початку лютого дитину у тяжкому стані доставили до лікарні, де вона померла приблизно за годину. Причиною смерті стала вірусна інфекція на тлі критичного виснаження, зневоднення та гострої алкогольної інтоксикації. Рівень алкоголю в крові значно перевищував допустимі для дорослих показники.

Сім’я, де виховувалося п’ятеро малолітніх дітей, із вересня 2023 року перебувала на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Фіксувалися неналежні умови проживання, антисанітарія, відсутність опалення, факти домашнього насильства та зловживання алкоголем батьками.

За посадовими обов’язками контроль за умовами проживання дітей мала здійснювати службовиця. Водночас належного нагляду вона не забезпечила: у 2024 році складено лише чотири акти обстеження без дат, а з третього кварталу перевірки фактично припинилися. Дані про стан здоров’я дітей та медогляди в особових справах були відсутні.

Попри очевидні ризики, жодних заходів щодо захисту дітей, зокрема їхнього вилучення з небезпечного середовища, не вживалося.

Дії обвинуваченої кваліфіковано як службову недбалість, що спричинила загибель людини.

Окремо в суді вже розглядається справа щодо батьків загиблого хлопчика за злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною (ст. 166 КК України).

Нагадаємо, що раніше прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно подружжя, чиє недбальство призвело до загибелі дворічної дитини. Трагічний випадок стався на початку лютого, коли хлопчик помер у реанімаційному відділенні однієї з лікарень Яворівського району.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область посадовиця держслужби суд прокуратура
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Атаки на Херсонщину: шестеро поранених, серед яких дитина
08 червня 2026, 17:58
У Запоріжжі дрон влучив у зупинку: є загиблі, серед поранених - діти
08 червня 2026, 17:55
Дитину сховали у шафі: на Київщині судитимуть чиновницю, яка проігнорувала загрозу життю хлопчика
08 червня 2026, 17:42
Погрожував ножем та відібрав велосипед: у Дніпрі суд виніс вирок розбійнику
08 червня 2026, 17:22
Прокуратура повернула державі 10 гектарів лісу, привласнених структурами Медведчука
08 червня 2026, 16:59
Ексголова Верховного Суду Князєв отримав тюремний термін
08 червня 2026, 16:35
На Дніпропетровщині через ворожі обстріли загинула жінка, є поранені
08 червня 2026, 16:34
Росіяни вдарили КАБами по Харківщині: знищено амбулаторію та будинок культури
08 червня 2026, 15:54
Росіяни скинули на Слов'янськ три авіабомби: серед постраждалих неповнолітня
08 червня 2026, 15:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »