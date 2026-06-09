Кривавий конфлікт на Львівщині: чоловік жорстоко побив перехожого, зламавши йому череп

Фото: поліція Львівської області

На Яворівщині поліцейські затримали зловмисника, який жорстоко побив перехожого Внаслідок події потерпілий госпіталізований до лікарні. За скоєне затриманому загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews .

7 червня близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Яворівського району побито чоловіка.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники поліції.

Як попередньо встановили поліцейські, тієї ночі між жителями Яворівського району віком 28 і 34 роки виник раптовий конфлікт, під час якого старший завдав молодшому удару рукою в обличчя, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, множинні переломи кісток лицевого скелету та перелом основи черепа.

Потерпілого було госпіталізовано.

Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва органів прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, що у місті Бахмач на Чернігівщині поліція затримала 49-річного місцевого жителя, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив стрілянину з автоматичної зброї з вікна власного будинку 8 червня.