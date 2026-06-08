На Полтавщині чоловіка, який зник під час відпочинку, знайшли мертвим
У Полтавській області у водоймі знайшли мертвого чоловіка. Поліція розпочала розслідування
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
7 червня до поліції надійшло повідомлення про зникнення чоловіка на водоймі в селі Нижній Булатець. На місце прибули правоохоронці, медики та рятувальники.
Попередньо, 61-річний чоловік пішов купатись, після чого зник. Його шукали близько трьох годин. На жаль, чоловіка дістали з води без ознак життя.
Правоохоронці встановлюватимуть всі обставини.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті з річки Ворона дістали тіло жінки. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
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