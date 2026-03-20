Зіткнення фури та двох легковиків на Львівщині: двох людей госпіталізували
ДТП сталася 19 березня близько 12:00 на трасі "Київ – Чоп" в селі Тухолька Стрийського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Mercedes-Benz Vito зіткнувся з авто Volkswagen Tiguan та вантажівкою MAN.
Внаслідок ДТП 37-річний водій Mercedes-Benz Vito та 52-річна водійка Volkswagen Tiguan отримали травми. Їх доставили до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вночі 19 березня на Львівщині мікроавтобус з’їхав у кювет. Внаслідок аварії загинула пасажирка, водія госпіталізували.
20 березня 2026
