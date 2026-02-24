Фото: поліція

ДТП сталася 22 лютого на автодорозі Кагарлик-Канів поблизу села Яблунівка в Білоцерківському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Так, 38-річний водій Mercedes Vito зіткнувся з припаркованим на узбіччі дороги автомобілем Opel Astra.

Травмованого 38-річного пасажира Mercedes доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 23 лютого на Львівщині зіткнулися фура та легковик. Від отриманих травм на місці загинули дві людини.