На Львівщині судитимуть директора шахти, який не виплатив працівникам 1,5 млн грн зарплати

фото: nadbugom.in.ua

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора одного з вугледобувних підприємств регіону

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Чоловікові інкримінують безпідставну невиплату заробітної плати (ч. 1 ст. 175 КК України).

За даними слідства, будучи директором шахти, фігурант безпідставно заборгував виплату працівникам понад 1,5 млн грн зарплати.

"Маючи реальну можливість погасити заборгованість, службовець скерував кошти на іншу не першочергову потребу – позику іншому підприємству. В той час, як борг по заробітній платі, який повинен оплачуватись першочергово, залишився не погашеним", - розповіли у прокуратурі.

Також щодо чоловіка пред’явлено позови про відшкодування завданої шкоди.

Нагадаємо, в серпні цього року шахтарі зі Львівщини влаштували пікет під будівлею Міненерго через невиплату заробітної плати.