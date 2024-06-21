Путівка за кордон за $5000: на Львівщині судитимуть правоохоронця, який допомагав ухилянтам

фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Злочинну схему правоохоронці викрили у січні цього року.

"Фігурант з 2022 року працював у правоохоронному органі, однак продовжував керувати підприємством, яке заснував кількома роками раніше. Отримавши ліцензію на міжнародні перевезення вантажів, він вирішив ще й заробляти на переправленні ухилянтів", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у ДБР, чоловік підшуковував охочих потрапити за кордон, реєстрував їх у системі "Шлях" як водіїв свого підприємства й ті "законно" потрапляли на територію країн Євросоюзу. Вартість такої "послуги" стартувала від $5000.

Як встановило слідство, з березня по серпень 2023 року щонайменше 5 таких "водіїв" підприємства, які нібито мали доставити в Україну гуманітарну допомогу, виїхали до Європи та не повернулися.

Нагадаємо, у Хмельницькому затримали двох ділків, які за гроші виготовляли ухилянтам документи про інвалідність.