На Львівщині працівникам ТЦК дозволили перевіряти документи у військовозобов'язаних

У Львівській області видали новий наказ, який дозволяє працівникам ТЦК та СП перевіряти документи військовозобов'язаних чоловіків просто на вулиці. Зокрема, це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років

Відповідний наказ опубліковано на сайті Львівської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

У тексті наказу йдеться, що відтепер військовозобов'язані чоловіки обов'язково мають мати при собі документи на території Львівської області.

"Зобовʼязати військовозобовʼязаних громадян України віком 18-60 років на території Львівської області на час дії воєнного стану мати при собі та надавати на вимогу для перевірки уповноваженим особам Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи (посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного)", — йдеться у наказі.

Нагадаємо, 10 листопада в мережі поширилося відео, як у Львові працівники ТЦК посеред вулиці заштовхали в мікроавтобус чоловіка. Кілька цивільних намагалися цьому завадити, але не змогли. Пізніше Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що призначив перевірку.