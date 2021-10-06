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У Львові в найближчі два тижні можуть закрити школи, а також ввести низку карантинних обмежень

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, це станеться за умови, якщо епідситуація в місті буде погіршуватися протягом одного-двох тижнів.

За словами заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, влада вже обговорила конкретні додаткові обмеження, які необхідні для того, щоб зменшити кількість щоденних випадків коронавірусу в місті.

"Ми пропрацювали дуже багато рішень, які будемо пропонувати на засіданні комісії ТЕБ і НС, і все так виглядає, що якщо не буде зменшена хвиля, то цілком ймовірно, що найближчим часом - за тиждень-два, йтиметься про закриття освітніх закладів та додаткові обмеження щодо роботи закладів дозвілля, культури та всіх локацій, де може бути значна кількість контактів, скасування масових заходів", - пояснив Москаленко.

Він зазначив, що Львів за всіма показниками може найближчим часом перейти в "червону" зону.

Нагадаємо, раніше у Міносвіти розповіли, скільки шкіл перейшли на дистанційне навчання.