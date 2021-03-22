У Львові локдаун продовжили до 4 квітня

У місті готується окрема програма підтримки бізнесу

У місті готується окрема програма підтримки бізнесу

Фото з відкритих джерел

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що локдаун у місті продовжили до 4 квітня. Таке рішення схвалила Комісія з надзвичайних ситуацій Львова.

Про це Садовий повідомив у своєму Facebook, пише RegioNews.

"Комісія з надзвичайних ситуацій Львова ухвалила рішення про продовження посиленого карантину до 4 квітня. За останню добу в міські лікарні надійшло 63 хворих. Виписали лише 3 людини. Ми працюємо над збільшенням кількості ліжок", - зазначив очільник міста.

За його словами, було ухвалене рішення про розгортання тимчасового шпиталю на базі приміщень медичного університету, які вони орендують у Лікарні швидкої допомоги.

"Звернулись до МОЗ з проханням внести дитячу лікарню на Орлика до переліку медзакладів, які лікують дітей, хворих на коронавірус. Починаємо співпрацю із Залізничною лікарнею. Вони готові приймати у себе хворих, але місто зі свого боку передасть їм необхідну кількість кисневих концентраторів", - поінформував мер.

Садовий підкреслив, що крім додаткових ліжок, міські та обласні лікарні мають гостру потребу у медичних працівниках.

"За останні 2 дні отримали 350 звернень від лікарів з усієї України, які готові допомогти у цій нелегкій боротьбі. Зараз напрацьовуємо механізм додаткового преміювання усіх медиків, які працюють із COVID-19", - написав він.

До того ж готується окрема програма підтримки бізнесу.

Комісія з надзвичайних ситуацій Львова ухвалила рішення про продовження посиленого карантину до 4 квітня. За... Posted by Андрій Садовий on Monday, March 22, 2021

Раніше повідомлялося, що Садовий хоче "закрити" Львів через поширення коронавірусу.