СБУ блокувала механізм фінансування "ЛНР" через системи електронних платежів

Служба безпеки України блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР", організований через банківські та небанківські електронні платіжні системи

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР", організований через банківські та небанківські електронні платіжні системи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили, що організатори схеми - група українських громадян, які з 2014 року живуть на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Вони створили псевдофінансову установу "Перший комерційний центр". Ця структура забезпечувала проведення в ОРЛО операцій з поповнення та зняття коштів з банківських платіжних карт України та РФ, валюто-обмінних операцій. За її допомогою зловмисники здійснювали грошові перекази із використанням відомих міжнародних платіжних систем та забезпечували обіг електронних коштів у заборонених в Україні ресурсах.

Оперативники спецслужби встановили, що під безпосереднім кураторством так званого "МДБ ЛНР" та ФСБ РФ під брендом "Перший комерційний центр" в тимчасово окупованих районах Луганщини функціонує розгалужена система відділень. В їх роботі задіяно майже 300 осіб, для забезпечення безперервної фінансової діяльності використовуються понад 100 електронних гаманців російських платіжних систем та більш ніж 1000 карток українських банківських установ. Ділки за певний відсоток надавали мешканцям та комерційним структурам "послуги" з перерахування і отримання грошей, зокрема, з підконтрольних українській владі територій. З прибутків організатори сплачували "податки" до фейкових держорганів псевдореспубліки. Ці кошти йшли на фінансували "МДБ ДНР" та утримання незаконних збройних формувань терористів.

Слідчі СБ України задокументували, що протиправній діяльності сприяла керівниця київського відділення одного з комерційних банків. Вона з 2018 року всупереч вимогам чинного законодавства проводила для клієнтів "Першого комерційного центру", у тому числі учасників незаконних збройних формувань, грошові перекази через міжнародні платіжні системи. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили мобільні термінали, гроші, банківські картки, документацію та інші докази протиправної діяльності. За матеріалами СБ України заблоковано карткові рахунки, на яких знаходиться понад 20 мільйонів гривень.

Наразі керівнику одного з відділень "Першого комерційного центру", який перебуває на підконтрольній українській владі території, повідомлено про підозру. Тривають слідчі та процесуальні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників фінансових оборудок.