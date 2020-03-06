СБУ блокировала механизм финансирования "ЛНР" через системы электронных платежей

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР", организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР", организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы схемы - группа украинских граждан, которые с 2014 года живут на временно оккупированных территориях Луганщины. Они создали псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр". Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО операций по пополнению и снятию средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций. С ее помощью злоумышленники осуществляли денежные переводы с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных в Украине ресурсах.

Оперативники спецслужбы установили, что под непосредственным кураторством так называемого "МГБ ЛНР" и ФСБ РФ под брендом "Первый коммерческий центр" во временно оккупированных районах Луганщины функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействовано почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений. Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам "услуги" по перечислению и получению денег, в частности, подконтрольных украинской власти территорий. С прибыли организаторы платили "налоги" в фейковые госорганы псевдореспублики. Эти средства шли на финансирование "МГБ ДНР" и содержание незаконных вооруженных формирований террористов.

Следователи Службы безопасности Украины задокументировали, что противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года вопреки требованиям действующего законодательства проводила для клиентов "Первого коммерческого центра", в том числе участников незаконных вооруженных формирований, денежные переводы через международные платежные системы. Во время проведения обысков правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности. По материалам СБ Украины заблокирована карточные счета, на которых находится более 20миллионов гривен.

Сейчас руководителю одного из отделений "Первого коммерческого центра", который находится на подконтрольной украинской власти территории, сообщено о подозрении. Продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок.