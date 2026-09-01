Бензин стрімко дорожчає: як у перший день вересня змінились ціни на АЗС
В Україні останні тижні ціни на пальне лишаються нестабільними. У перший день осені цінники знову почало "штормити"
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 1 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 84,03 гривні за літр (+0,18 гривні);
- бензин А-95 – 80,32 гривні за літр (+0,25 гривні);
- бензин А-92 – 76,87 гривні за літр (-0,03 гривні);
- дизпальне – 91,41 гривні за літр (-0,12 гривні);
- автогаз – 43,06 гривні за літр (-0,1 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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