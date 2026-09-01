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01 вересня 2026, 23:55

Бензин стрімко дорожчає: як у перший день вересня змінились ціни на АЗС

01 вересня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні останні тижні ціни на пальне лишаються нестабільними. У перший день осені цінники знову почало "штормити"

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 1 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 84,03 гривні за літр (+0,18 гривні);
  • бензин А-95 – 80,32 гривні за літр (+0,25 гривні);
  • бензин А-92 – 76,87 гривні за літр (-0,03 гривні);
  • дизпальне – 91,41 гривні за літр (-0,12 гривні);
  • автогаз – 43,06 гривні за літр (-0,1 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.

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