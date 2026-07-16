Президент змінив керівника КМВА: Тимур Ткаченко залишає посаду
Президент Володимир Зеленський 16 липня звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації
Відповідний указ №615/2026 оприлюднений на сайті глави держави, передає RegioNews.
У документі зазначається: "Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" звільнити Ткаченка Тимура Фіруддіновича з посади начальника Київської міської військової адміністрації".
Окрім того, Володимир Зеленський звільнив Миколу Калашника з посади голови Київської обласної державної адміністрації та призначив тимчасового виконувача обов'язків.
Відповідний указ №613/2026 від 16 липня опублікований на сайті глави держави.
"Звільнити Калашника Миколу Володимировича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.
Згідно з указом №616/2026, Президент тимчасово поклав виконання обовʼязків голови Київської ОДА на Руслана Олійника.
Нагадаємо, що Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення міністрів нового уряду премʼєр-міністра Сергія Корецького.