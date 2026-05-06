Репер ХАС зізнався про проблеми зі здоров'ям: чому артист зараз не виступає

Фото з відкритих джерел

Відомий репер ХАС нещодавно став новим ведучим шоу "Караоке на майдані". При цьому вже кілька років він не виступає

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Назара Хассана (ХАС), він має вроджену ваду нирки. Тому зараз багато часу він приділяє лікуванню. Артист пояснив, що він фізично не може проводити концерти.

"Зараз я проходжу ряд операцій, лікувань. У мене кожні два тижні була операція з наркозом по 2-3 години, і перше, про що я подумав лежачи: "Боже, як я хочу на сцену". Фізично я все ще не можу цього зробити (виступати — ред.)", - пояснив ХАС.

Нагадаємо, нещодавно блогер Ніколас Карма пережив серйозну операцію. За його словами, проблеми зі здоров'ям почались після невдалої спроби зробити сальто.