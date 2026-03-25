Зниклий блогер Беспалов знайшовся: що з ним сталось

Відомий блогер-пліткар Богдан Беспалов тривалий час не з'являвся у соціальних мережах. Тепер він спростував всі теорії про зникнення своєю появою

Богдан Беспалов підтвердив чутки про його мобілізацію. Він опублікував фотографію, де можна побачити його у військовій формі. Подробиць блогер наразі не розкриває. Ймовірно, він зараз проходить загальновійськову підготовку.

Нагадаємо, під час зникнення блогера-пліткаря в соціальних мережахходили чутки про нібито втечу за кордон та навіть перебування за кордон. Тепер він уже офіційно підтвердив, що дійсно був мобілізований до ЗСУ.

При цьому Беспалов натякав на якусь людину, яка "хотіла б зробити так, щоб він зник назавжди". Проте імені він не називав. У коментарях до голосового повідомлення зі сторінки Беспалова є відповідь на коментар, в якій йдеться про те, що "прибирають комусь незручних":