17 квітня 2026, 21:05

Пенсіонер у війську: чи має право держава на 20% від виплати

Фото з відкритих джерел
Після мобілізації чимало пенсіонерів стикаються з утриманнями з виплат. Ці 20% "податку" пояснюють тим, що людина нібито працевлаштувалась

Про це повідомляє "На пенсії", передає RegioNews.

До експертів звернувся чоловік. Він розповів, що працював на залізниці, а в 55 років по пільговій категорії вийшов на пенсію. У 57 років він був мобілізований до ЗСУ. Згодом чоловік помітив, що з виплат стали вираховувати податок 20%. Йому аргументували це тим, що він нібито працевлаштувався.

Фахівці зауважили, що служба в ЗСУ не є класичним працевлаштуванням. Тому підстави для утримання частини пенсії потребують офіційного пояснення від Пенсійного фонду.

Перед зверненням до ПФУ потрібно зібрати такі документи (копії):

  • військового квитка (з датою мобілізації);
  • довідки про проходження служби;
  • пенсійного посвідчення;
  • паспорта;
  • витягу з наказу про зарахування до військової частини (копія, завірена печаткою частини);
  • посвідчення УБД (якщо є) – воно дає додаткові гарантії та пільги, зокрема при зверненні до суду.

Звернутися до ПФУ можна трьома способами:

  1. особисто – підійти в найближчий сервісний центр ПФУ (незалежно від місця реєстрації);
  2. поштою – надіслати заяву рекомендованим листом на адресу обласного управління ПФУ;
  3. онлайн – через портал ПФУ pfu.gov.ua (за допомогою "Дія.Підпис" або КЕП (електронного підпису). Там можна подати звернення у розділі "Дистанційне інформування").

За законом "Про звернення громадян", ПФУ зобов’язаний надати вам письмову відповідь протягом 30 днів. Ця відповідь буде офіційним документом.

У випадку якщо ПФУ визнає помилку, утриманні гроші повинні повернути. Якщо ж буде відмова, уже з цією відповіддю можна звертатися до фахівців.

Нагадаємо, за підтримки грантодавців та ініціативи студентської молоді Тернопільський обласний осередок ГО "Захист Держави" започатковує проєкт "Вектор розвитку: ініціативи для майбутнього". Студенти та викладачі зможуть отримати фінансування для реалізації власних ідей.

військові пенсія податки
