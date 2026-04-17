Пенсіонер у війську: чи має право держава на 20% від виплати

Після мобілізації чимало пенсіонерів стикаються з утриманнями з виплат. Ці 20% "податку" пояснюють тим, що людина нібито працевлаштувалась

До експертів звернувся чоловік. Він розповів, що працював на залізниці, а в 55 років по пільговій категорії вийшов на пенсію. У 57 років він був мобілізований до ЗСУ. Згодом чоловік помітив, що з виплат стали вираховувати податок 20%. Йому аргументували це тим, що він нібито працевлаштувався.

Фахівці зауважили, що служба в ЗСУ не є класичним працевлаштуванням. Тому підстави для утримання частини пенсії потребують офіційного пояснення від Пенсійного фонду.

Перед зверненням до ПФУ потрібно зібрати такі документи (копії):

військового квитка (з датою мобілізації);

довідки про проходження служби;

пенсійного посвідчення;

паспорта;

витягу з наказу про зарахування до військової частини (копія, завірена печаткою частини);

посвідчення УБД (якщо є) – воно дає додаткові гарантії та пільги, зокрема при зверненні до суду.

Звернутися до ПФУ можна трьома способами:

особисто – підійти в найближчий сервісний центр ПФУ (незалежно від місця реєстрації); поштою – надіслати заяву рекомендованим листом на адресу обласного управління ПФУ; онлайн – через портал ПФУ pfu.gov.ua (за допомогою "Дія.Підпис" або КЕП (електронного підпису). Там можна подати звернення у розділі "Дистанційне інформування").

За законом "Про звернення громадян", ПФУ зобов’язаний надати вам письмову відповідь протягом 30 днів. Ця відповідь буде офіційним документом.

У випадку якщо ПФУ визнає помилку, утриманні гроші повинні повернути. Якщо ж буде відмова, уже з цією відповіддю можна звертатися до фахівців.

