Акторка Ірина Сопонару зізналась, чому вона звільнилась з "Квартал 95"

Акторка Ірина Сопонару давно виступала в "Квартал 95", а також була частиною "Жіночого кварталу". Проте тепер вона вирішила зайнятись іншими речами

Акторка пояснила, що вона звільнилась просто тому, що їй захотілося чогось іншого. При цьому нових пропозицій, які могли б вплинути на її рішення, тоді не було.

Тепер Ірина Сопонару планує розвиватися в акторський професії. Зокрема, на початку року вона вже знялась у фільмі.

"Це зимовий фільм, така зимова казка. Що ще? Стендапом займаюся більш активно. Поки все. Живу життя. Ви знаєте, це так круто, виявляється. Ходжу на прем’єри", - каже артистка.

Довідка. Ірина Сопонару відома українським глядачам по шоу "Ліга Сміху". Також вона брала участь в інших гумористичних проєктах. Зірка веде свій YouTube-канал, а з 2024 року вона стала ведучою на каналі "Ми — Україна".

З 2021 року акторка була в стосунках з британцем на ім'я Різ. У 2023 році він зробив їй пропозицію, а вже в травні 2024 року вони одружились.