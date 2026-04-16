21:48  16 квітня
З'явилися подробиці стрілянини в школі на Закарпатті
17:47  16 квітня
У Києві дівчина знайшла зуб у їжі з "Макдональдса"
16:05  16 квітня
Після похолодання в Україну повернеться потепління
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2026, 23:30

Акторка Ірина Сопонару зізналась, чому вона звільнилась з "Квартал 95"

16 квітня 2026, 23:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Акторка Ірина Сопонару давно виступала в "Квартал 95", а також була частиною "Жіночого кварталу". Проте тепер вона вирішила зайнятись іншими речами

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Акторка пояснила, що вона звільнилась просто тому, що їй захотілося чогось іншого. При цьому нових пропозицій, які могли б вплинути на її рішення, тоді не було.

Тепер Ірина Сопонару планує розвиватися в акторський професії. Зокрема, на початку року вона вже знялась у фільмі.

"Це зимовий фільм, така зимова казка. Що ще? Стендапом займаюся більш активно. Поки все. Живу життя. Ви знаєте, це так круто, виявляється. Ходжу на прем’єри", - каже артистка.

Довідка. Ірина Сопонару відома українським глядачам по шоу "Ліга Сміху". Також вона брала участь в інших гумористичних проєктах. Зірка веде свій YouTube-канал, а з 2024 року вона стала ведучою на каналі "Ми — Україна".

З 2021 року акторка була в стосунках з британцем на ім'я Різ. У 2023 році він зробив їй пропозицію, а вже в травні 2024 року вони одружились.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Акторка Ксенія Мішина зізналась, чому насправді вона зникла з українського кіно
16 квітня 2026, 01:35
Працювала безкоштовно, щоб закрити борги: Злата Огнєвіч зізналась, скільки витратила на Євробачення
16 квітня 2026, 00:35
Співачка Анна Трінчер зізналась, чому завершила останні стосунки
15 квітня 2026, 01:55
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Новий маршрут для паломників: з Тернопільщини стартуватиме "шлях святого Якова"
17 квітня 2026, 00:35
Міс Україна Всесвіт Анна Неплях розкрила суму, яку витрачає на комуналку
16 квітня 2026, 23:55
Прикордонники попередили про обмеження на українсько-румунському кордоні в Одеській області
16 квітня 2026, 22:50
Ціни на бензин в Україні: експерти прогнозують здешевленя - коли це станеться
16 квітня 2026, 22:36
В Україні зафіксовано понад 600 нападів на ТЦК: які регіони серед "лідерів"
16 квітня 2026, 22:15
Хто зраджує Україну, не даючи військовим воювати?
16 квітня 2026, 21:59
З'явилися подробиці стрілянини в школі на Закарпатті
16 квітня 2026, 21:48
Суд звільнив з-під варти підозрюваного в держраді соратника Януковича
16 квітня 2026, 21:23
Воювати треба головою і технологіями, а не "мʼясом"
16 квітня 2026, 21:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Сергій Фурса
Леся Литвинова
Віталій Портніков
Всі блоги »