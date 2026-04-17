В Укренерго попередили, що буде зі світлом 18 квітня
Російські окупанти регулярно атакують енергетичну систему України. Тому нерідко енергетики вимушені запроваджувати певні обмеження
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
У суботу, 18 квітня, в Україні не прогнозують відключень світла. При цьому енергетики закликають обмежити користування потужними приладами у вечірній час (з 18:00 до 22:00).
Слід зазначити, що інколи ситуація може змінюватися впродовж доби. Тому важливо стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.
Нагадаємо, раніше Україна знову почала продавати електроенергію за кордон. Це сталось уперше з листопада 2025 року.
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
На Київщині "заробили" мільйони на пам'ятниках для загиблих військових
17 квітня 2026, 19:35Іноземка продавала українок у сексуальне рабство: серед жертв 16-річна
17 квітня 2026, 18:40Львівський обласний ТЦК отримав нового керівника
17 квітня 2026, 18:24ССО знищили базу російського центру безпілотників "Рубікон" на Донеччині (ВІДЕО)
17 квітня 2026, 18:10Нам потрібен мир і нам треба відбудовувати країну
17 квітня 2026, 17:52Ексдепутат Харківської районної ради від "Слуги народу" забув задекларувати майже 32 мільйони
17 квітня 2026, 17:17На Київщині чоловік зґвалтував неповнолітню дівчинку
17 квітня 2026, 16:55Кабмін спростив правила виплат дітям ВПО
17 квітня 2026, 16:49На Харківщині депутат "загубив" у декларації 30 мільйонів
17 квітня 2026, 16:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі блоги »