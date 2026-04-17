В Укренерго попередили, що буде зі світлом 18 квітня

У суботу, 18 квітня, в Україні не прогнозують відключень світла. При цьому енергетики закликають обмежити користування потужними приладами у вечірній час (з 18:00 до 22:00).

Слід зазначити, що інколи ситуація може змінюватися впродовж доби. Тому важливо стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, раніше Україна знову почала продавати електроенергію за кордон. Це сталось уперше з листопада 2025 року.