Акторка Наталка Денисенко зізналась, на що вона витрачає пів мільйона на місяць

Акторка Наталка Денисенко зізналась, що на місяць витрачає близько пів мільйона гривень. Однак, за її словами, вона не бачить ці гроші

Як пояснила Наталка Денисенко, її бюджет на місяць дійсно зараз складає пів мільйона гривень. Однак вона зазначила, що майже не бачить цих грошей. Адже ці гроші йдуть на бізнес, на її працівників, яким вона платить зарплату.

Водночас акторка зараз щаслива у нових стосуках. Вона зазначила, що часто чоловікам важко витримувати її емоційність, але її коханий прймає всі її сторони.

"Такого чоловіка, як у мене, немає ні в кого. Я кричу чи тупаю ногами, а він каже: "Ти найкраща жінка на землі, я обожнюю твої емоції". І я одразу заспокоююся", - каже Наталка Денисенко.

Нагадаємо, раніше акторка з'явилась на обкладинці чоловічого журналу. За словами Наталки Денисенко, зйомка для Playboy була її мрією з університетських часів. При цьому вона зазначила, що це була доволі скромна фотосесія, і в неї раніше були більш відверті кадри.