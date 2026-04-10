"Я закохана": співачка Анна Трінчер розповіла, що відбувається в її особистому житті

Співачка Анна Трінчер після розлучення з Олександром Волошиним майже не говорила про особисте життя. Тепер вона пояснила, чи з'явився у неї хлопець

Співачка Анна Трінчер зізналась, що зараз вона не шукає стосунків. Вона зазначила, що зосередилась на кар'єрі. Проте співачка впевнена, що в її житті обов'язково з'явиться чоловік.

"Я закохана в себе, закохана в життя і я закохана і людей, які мене оточують, в події, які складаються в моєму житті. Всесвіт мене любить, Бог мене любить і дає мені найкращі вірогідності і приносить в моє життя найкращих слухачів, найкращу команду і друзів, на яких я можу спиратися, з якими можу бути собою. А чоловік прийде в моє життя на оцю закоханість в саму себе і життя", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала про те, якого чоловіка вона бачить поруч із собою. За словами Трінчер, її збуджують чоловіки, які мають амбіції та мету.