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29 квітня 2025, 01:50

Співачка Злата Огнєвіч пояснила, чому в неї ніколи не буде дітей

29 квітня 2025, 01:50
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Фото: YouTube
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Артистка раніше в інтерв'ю казала про бажання мати родину. Проте схоже з часом вона передумала

Про це співачка розповіла в коментарі "Ближче до зірок", передає RegioNews.

Злата Огнєвіч зазначила, що вона в майбутньому ніколи не матиме дітей. За її словами, материнство — це величезний крок до змін, які вона не сприймає охоче. За її словами, вона дуже поважає тих, хто наважується на вагітність. Проте себе артистка називає чайлдфрі.

"Наразі у мене немає бажання народити свою дитину. Я належу до чайлдфрі. Це мій вибір, моє тіло, моє життя. І жодні рамки суспільства мені точно не нав’яжуть той спосіб життя, яким я не хочу жити. З усією повагою до матерів. Це величезна праця. І я не впевнена, що я до цього готова", - каже співачка.

Нагадаємо, раніше артистка натякнула на кохання в її житті. У коментарі журналістам Злата заявила, що "її серце завжди зайняте", і "навіть якщо вона з коханою людиною" - вона почувається вільною та цілісною.

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