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26 квітня 2025, 01:20

Вагітна співачка Солоха потрапила під крапельницю через плітки про вагітність від Цимбалюка

26 квітня 2025, 01:20
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Фото: YouTube
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Співачка Солоха розповіла, як на її здоров'я вплинув стрес. У своїй розповіді вона натякнула на актора Тараса Цимбалюка

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Співачка Солоха розповіла, що медики діагностували їй тонус матки, а причиною став стрес. Вона не називала прямо імен, але чітко натякнула, що це пов'язано з Тарасом Цимбалюком. Нещодавно актор висловився щодо пліток про те, що співачка вагітна від нього.

"Приїхала з гастролей, лежу під крапельницею. Піднявся тонус матки. Була на УЗД і лікар сказав терміново під крапельницю. Перенервувала. І не тому, що вийшла на сцену як акторка — були аншлаги та я отримала неймовірний досвід. Але мій колега має неповагу до жінки, вагітної жінки та колеги, матері. Я неочікувана такого ставлення, тому трішки рознервувалася. Тому що я звикла бачити в людях тільки хороше, добро", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явились плітки про те, що Солоха вагітна від актора Тараса Цимбалюка. Він емоційно відреагував на такі "новини". За його словами, він бачив співачку лише раз у житті, коли була репетиція нової вистави.

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