Олександр Свіщов, президент Федерації водного поло України

2024 рік став надзвичайно важким для України, а також для українського водного поло, але попри всі труднощі, Федерація водного поло України продовжує розвиватися та прагне до нових висот

Президент Федерації Олександр Свіщов подякував усім спортсменам та прихильникам за підтримку і зазначив, що на 2025 рік чекають нових досягнень та перемог.

"Цей рік був дуже тяжкий для нашої держави і нашого спорту, але ми робили все, що від нас залежить, щоб водне поло розвивалося. Ми виступили на багатьох міжнародних змаганнях, і хоча результати не завжди були на висоті, я вірю, що в 2025 році ми будемо перемагати, і результати будуть набагато кращими", – сказав Олександр Свіщов.

Гравець національної збірної з водного поло Роман Грищук подякував українським захисникам та підкреслив, що навіть у складних умовах країна продовжує рухатися вперед, долаючи всі труднощі.

"Цей рік став доказом того, що ми можемо ставати сильнішими та досягати нових висот", – зазначив Роман.

Капітан національної збірної Олександр Дядюра наголосив на важливості розвитку дитячого водного поло та побажав молодим спортсменам наснаги та здоров’я в 2025 році.

"Нехай у Новому році всі ставлять цілі та досягають їх, наближаючи спільну перемогу", – сказав Олександр.

Вітаючи всіх з Новим роком, гравець жіночої збірної Вікторія Овсінська закликала до відновлення водного поло в таких містах, як Маріуполь, Одеса та Краматорськ.

"Бажаю молодим гравцям представляти Україну на міжнародній арені та щоб гімн України звучав все частіше після наших перемог", – додала вона.

Особливу увагу в минулому році привернув Всеукраїнський турнір з водного поло серед юнаків 2011 року народження, який не лише став важливим спортивним заходом, але й символом вшанування пам'яті Віталія Лісуна. У турнірі взяли участь молоді спортсмени, які прагнуть продовжити справу легендарного ватерполіста.

Олександр Юрійович Свіщов, президент Федерації, також був відзначений премією "Скарб Нації 2024" за внесок у розвиток спорту та культурний фронт України. Ця нагорода стала визнанням його самовідданої праці на благо України, а також вагомого внеску у зміцнення позитивного іміджу країни.

На завершення, всі представники водного поло в Україні висловили спільну надію, що 2025 рік принесе мир, стабільність і нові можливості для розвитку та процвітання українського спорту.