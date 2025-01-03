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03 января 2025, 16:58

Александр Свищев: 2024 год стал испытанием для водного поло, но несмотря на все Федерация продолжает двигаться вперед

03 января 2025, 16:58
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Александр Свищев, президент Федерации водного поло Украины
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2024 год стал чрезвычайно тяжелым для Украины, а также для украинского водного поло, но несмотря на все трудности, Федерация водного поло Украины продолжает развиваться и стремится к новым высотам

Президент Федерации Александр Свищев поблагодарил всех спортсменов и сторонников за поддержку и отметил, что на 2025 год ждут новых достижений и побед.

"Этот год был очень тяжелый для нашего государства и нашего спорта, но мы делали все, что от нас зависит, чтобы водное поло развивалось. Мы выступили на многих международных соревнованиях, и хотя результаты не всегда были на высоте, я верю, что в 2025 году мы будем побеждать, и результаты будут намного лучше", – сказал Александр Свищев.

Игрок национальной сборной по водному поло Роман Грищук поблагодарил украинских защитников и подчеркнул, что даже в сложных условиях страна продолжает двигаться вперед, преодолевая все трудности.

"Этот год стал доказательством того, что мы можем становиться сильнее и достигать новых высот", - отметил Роман.

Капитан национальной сборной Александр Дядюра отметил важность развития детского водного поло и пожелал молодым спортсменам вдохновения и здоровья в 2025 году.

"Пусть в Новом году все ставят цели и достигают их, приближая общую победу", – сказал Александр.

Поздравляя всех с Новым годом, игрок женской сборной Виктория Овсинская призвала к восстановлению водного поло в таких городах, как Мариуполь, Одесса и Краматорск.

"Желаю молодым игрокам представлять Украину на международной арене и чтобы гимн Украины звучал все чаще после наших побед", - добавила она.

Особое внимание в прошлом году привлек Всеукраинский турнир по водному поло среди юношей 2011 года рождения, который не только стал важным спортивным мероприятием, но и символом чествования памяти Виталия Лисуна. В турнире приняли участие молодые спортсмены, которые стремятся продолжить дело легендарного ватерполиста.

Александр Юрьевич Свищев, президент Федерации, также был отмечен премией "Сокровище Нации 2024" за вклад в развитие спорта и культурный фронт Украины. Эта награда стала признанием его самоотверженного труда на благо Украины, а также весомого вклада в укрепление положительного имиджа страны.

В завершение, все представители водного поло в Украине выразили общую надежду, что 2025 год принесет мир, стабильность и новые возможности для развития и процветания украинского спорта.

Александр Свищев Федерация водного поло Украины Новый год поздравление спорт
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