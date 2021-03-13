За сутки от коронавируса привили свыше 9 тысяч человек - Минздрав

Лидером по вакцинации остается Донецкая область

Лидером по вакцинации остается Донецкая область

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 12 марта, в Украине первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca индийского производства получили 9304 человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Таким образом, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Украине вакцинированы от коронавируса 47 541 человек. В настоящее время в нашей стране вакцинированные получают первую дозу препарата.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), наименьшая - в Черниговской области (756 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 400 прививок;

Волынская область - 310 прививок;

Днепропетровская область - 550 прививок;

Донецкая область - 540 прививок;

Житомирская область - 170 прививок;

Закарпатская область - 280 прививок;

Запорожская область - 360 прививок;

Ивано-Франковская область - 374 прививки;

Киевская область - 690 прививок;

Кировоградская область - 220 прививок;

Луганская область - 160 прививок;

Львовская область - 330 прививок;

г. Киев - 340 прививок;

Николаевская область - 430 прививок;

Одесская область - 210 прививок;

Полтавская область - 530 прививок;

Ровенская область - 280 прививок;

Сумская область - 440 прививок;

Тернопольская область - 570 прививок;

Харьковская область - 290 прививок;

Херсонская область - 560 прививок;

Хмельницкая область - 250 прививок;

Черновицкая область - 420 прививок;

Черниговская область - 130 прививок;

Черкасская область - 470 прививок.

Напомним, 12 марта глава Ивано-Франковской ОГА получил прививку от коронавируса в мобильном госпитале.