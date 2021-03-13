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13 марта 2021, 11:12 3

За сутки от коронавируса привили свыше 9 тысяч человек - Минздрав

13 марта 2021, 11:12 3
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Лидером по вакцинации остается Донецкая область
Лидером по вакцинации остается Донецкая область
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 12 марта, в Украине первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca индийского производства получили 9304 человека. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Таким образом, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Украине вакцинированы от коронавируса 47 541 человек. В настоящее время в нашей стране вакцинированные получают первую дозу препарата.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), наименьшая - в Черниговской области (756 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 400 прививок;
  • Волынская область - 310 прививок;
  • Днепропетровская область - 550 прививок;
  • Донецкая область - 540 прививок;
  • Житомирская область - 170 прививок;
  • Закарпатская область - 280 прививок;
  • Запорожская область - 360 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 374 прививки;
  • Киевская область - 690 прививок;
  • Кировоградская область - 220 прививок;
  • Луганская область - 160 прививок;
  • Львовская область - 330 прививок;
  • г. Киев - 340 прививок;
  • Николаевская область - 430 прививок;
  • Одесская область - 210 прививок;
  • Полтавская область - 530 прививок;
  • Ровенская область - 280 прививок;
  • Сумская область - 440 прививок;
  • Тернопольская область - 570 прививок;
  • Харьковская область - 290 прививок;
  • Херсонская область - 560 прививок;
  • Хмельницкая область - 250 прививок;
  • Черновицкая область - 420 прививок;
  • Черниговская область - 130 прививок;
  • Черкасская область - 470 прививок.

Напомним, 12 марта глава Ивано-Франковской ОГА получил прививку от коронавируса в мобильном госпитале.

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