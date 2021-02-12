Чому карантин – ідеальний час для зведення будинку

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Саме в період коронавірусної пандемії кожен українець зрозумів ціну вільного пересування без маски і оглядки на хворих сусідів

Саме в період коронавірусної пандемії кожен українець зрозумів ціну вільного пересування без маски і оглядки на хворих сусідів

Багато сімейних пар вирішили, що немає нічого краще, ніж побудувати в період такої атаки вірусу власний будинок, у дворі якого будуть спокійно грати діти, а заняття господарством можливо без перетину зі сторонніми людьми.

Ситуація на валютному ринку досить стабільна, а це означає, ніщо не заважає вкладатися в нерухомість. І якщо у вас ще немає власного приватного обійстя, то саме час замовити проєкт у компанії, що заслуговує довіри – це, звичайно ж, ДОМ4М - лідер у будівництві та проєктуванні.

Перш ніж обрати варіант споруди, виберіть гарне місце – це повинен бути тихий район з доброзичливими сусідами, якомога далі від галасливих запилених доріг та небезпечних маршрутів. Адже жити в суєті міста досить незручно – проїзд регулярно будуть заставляти автомобілями, перехожі, які будуть так і норовити зазирнути за паркан, а відпочинок у власній альтанці можуть псувати зайвий шум і загазованість повітря.

Вибираючи проєкт будинку, зверніть увагу на розташування кімнат – щоб красивий план був зручний в повсякденному житті, не допускайте розташування вітальні та спальні "вагоном" - уникайте, щоб кімнати були прохідними, що створить незручності в майбутньому.

Санвузол краще розташовувати від кухні і їдальні якомога далі за зрозумілих причин, а місце в коридорі повинно бути достатньо не тільки для господарів, але і гостей.

Здорово заощадити на будівництві можна якраз у період карантину, коли багато будівельних бригад перебувають без діла. Вони погодяться працювати за цінами, які раніше б їх навряд чи влаштували – такі сьогоднішні реалії даного ринку праці.

Вибираючи земельну ділянку, не забудьте про те, що з часом ви точно захочете відбудувати лазню, госпбудівлі, майданчики для мангала, а може й басейн. Щоб не залежати від кількості соток, продумайте всі варіанти відразу – добре заощадити на просторі допоможе вигін другого або навіть третього поверху. Хоча, якщо місце дозволяє, великий одноповерховий будинок будувати, безумовно, вигідніше.

Дуже сподіваємося, що наші прості рекомендації послужать вам добру службу, і ваші капіталовкладення зовсім скоро окупляться сімейним затишком і упевненістю в завтрашньому дні.