Почему карантин – идеальное время для строительства дома

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Именно в период коронавирусной пандемии каждый украинец понял цену свободного передвижения без маски и оглядки на заболевших соседей

Именно в период коронавирусной пандемии каждый украинец понял цену свободного передвижения без маски и оглядки на заболевших соседей

Многие семейные пары решили, что нет ничего лучше, чем построить в период такой атаки вируса собственный дом, во дворе которого будут спокойно играть дети, а занятие хозяйством возможно без пересечения с посторонними людьми.

Ситуация на валютном рынке довольно стабильная, а значит, ничто не мешает вкладываться в недвижимость. И если у вас еще нет собственного частного подворья, то самое время заказать проект у компании, заслуживающей доверия – это, конечно же, ДОМ4М - лидер в строительстве и проектировании.

Прежде чем выбрать вариант постройки, выберите хорошее место – это должен быть тихий район с дружелюбными соседями, подальше от шумных пыльных дорог и опасных маршрутов. Ведь жить в суете города довольно неудобно – проезд регулярно будут заставлять автомобилями, снующие прохожие так и норовят заглянуть за забор, а отдых в собственной беседке могут портить лишний шум и загазованность воздуха.

Выбирая проект дома, обратите внимание на расположение комнат – чтобы красивый план был удобен в повседневной жизни, не допускайте расположение гостиной и спальни "вагоном" - избегайте, чтобы комнаты были проходными, что создаст неудобства в будущем.

Санузел лучше располагать от кухни и столовой подальше по понятным причинам, а место в коридоре должно быть достаточно не только для хозяев, но и гостей.

Здорово сэкономить на строительстве можно как раз в период карантина, когда многие строительные бригады сидят без дела. Они согласятся работать по ценам, которые раньше бы их вряд ли устроили – таковы сегодняшние реалии данного рынка труда.

Выбирая земельный участок, не забудьте о том, что со временем вы точно захотите отстроить баню, хозпостройки, мангальную площадку, а может быть и бассейн. Чтобы не уткнуться в сотки, продумайте все варианты сразу – хорошо сэкономить на пространстве поможет выгон второго или даже третьего этажа. Хотя, если место позволяет, одноэтажный большой дом строить определенно выгоднее.

Очень надеемся, что наши простые рекомендации сослужат вам добрую службу, и ваши капиталовложения совсем скоро окупятся семейным уютом и уверенностью в завтрашнем дне.