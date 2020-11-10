Степанов пояснив, кого не торкнеться заборона на госпіталізації та операції

Заборона не поширюється на пологи і онкологічні захворювання

Заборона не поширюється на пологи і онкологічні захворювання

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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що, незважаючи на заборону проведення планових операцій і госпіталізацій в лікарнях, продовжать надавати відповідні послуги деяким категоріям громадян.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews. Зупинка планових госпіталізацій не стосується планових госпіталізацій та планових оперативних втручань, відтермінування яких загрожує життю. Наприклад, онкологічні захворювання, пологи", - сказав він. Так, виняток складуть: надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

проведення інших невідкладних і термінових заходів із госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей. Раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені.

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