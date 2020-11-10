Степанов пояснил, кого не коснется запрет на госпитализации и операции
Запрет не распространяется на роды и онкологические заболевания
Запрет не распространяется на роды и онкологические заболевания
В Министерстве здравоохранения сообщили, что, несмотря на запрет проведения плановых операций и госпитализаций в больницах, продолжат оказывать соответствующие услуги некоторым категориям граждан.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
Остановка плановых госпитализаций не касается плановых госпитализаций и плановых оперативных вмешательств, отсрочка которых угрожает жизни. Например, онкологические заболевания и роды", - сказал он.
Так, исключение составят:
- оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
- оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
- оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
- оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
- оказание плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющими высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;
- проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.
Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения заявили, что все плановые операции и госпитализации в Украине будут запрещены.
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