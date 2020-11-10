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10 ноября 2020, 11:19 8

Степанов пояснил, кого не коснется запрет на госпитализации и операции

10 ноября 2020, 11:19 8
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Запрет не распространяется на роды и онкологические заболевания
Запрет не распространяется на роды и онкологические заболевания
Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения сообщили, что, несмотря на запрет проведения плановых операций и госпитализаций в больницах, продолжат оказывать соответствующие услуги некоторым категориям граждан.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Остановка плановых госпитализаций не касается плановых госпитализаций и плановых оперативных вмешательств, отсрочка которых угрожает жизни. Например, онкологические заболевания и роды", - сказал он.

Так, исключение составят:

  • оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
  • оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
  • оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
  • оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
  • оказание плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющими высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;
  • проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения заявили, что все плановые операции и госпитализации в Украине будут запрещены.

карантин госпитализация Минздрав больницы Операция
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