Степанов пояснил, кого не коснется запрет на госпитализации и операции

Запрет не распространяется на роды и онкологические заболевания

Запрет не распространяется на роды и онкологические заболевания

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В Министерстве здравоохранения сообщили, что, несмотря на запрет проведения плановых операций и госпитализаций в больницах, продолжат оказывать соответствующие услуги некоторым категориям граждан.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews. Остановка плановых госпитализаций не касается плановых госпитализаций и плановых оперативных вмешательств, отсрочка которых угрожает жизни. Например, онкологические заболевания и роды", - сказал он. Так, исключение составят: оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

оказание плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющими высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей. Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения заявили, что все плановые операции и госпитализации в Украине будут запрещены.

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