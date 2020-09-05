Бойовики на Донбасі вгамувалися, жодного обстрілу за добу
Від початку поточної доби, 5 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС, передає RegioNews.
Повідомляється, що режим тиші зберігається повною мірою.
"Втім, захисники України не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які дії противника", - наголосили у штабі
Крім цього, зазначається, що військовослужбовці Збройних сил України спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил продовжують локалізовувати пожежі на території Луганської та Донецької областей.
"Уже ліквідовано пожежу поблизу Верхньоторецького, локалізовано – біля Старомихайлівки та Новгородського. У районах населених пунктів Трьохізбенка, Лобачеве, Лопаскине, Красногорівка, Гладосове, Валуйське боротьба з вогняною стихією ще триває. До гасіння пожеж залучено понад 300 чоловік особового складу та 68 одиниць інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України і ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби ворог один раз порушив режим "тиші".