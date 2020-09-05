10:41  05 вересня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано рекордну кількість хворих
13:08  05 вересня
На Луганщині знову палає ліс: в ДСНС кажуть, що будинкам нічого не загрожує
10:12  05 вересня
Доба в ООС: Ворог один раз порушив режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2020, 18:14 4

Бойовики на Донбасі вгамувалися, жодного обстрілу за добу

05 вересня 2020, 18:14 4
Читайте также на русском языке
Ситуація повністю контрольована нашими захисниками
Ситуація повністю контрольована нашими захисниками
Facebook
Читайте также
на русском языке

Від початку поточної доби, 5 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС, передає RegioNews.

Повідомляється, що режим тиші зберігається повною мірою.

"Втім, захисники України не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які дії противника", - наголосили у штабі

Крім цього, зазначається, що військовослужбовці Збройних сил України спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил продовжують локалізовувати пожежі на території Луганської та Донецької областей.

"Уже ліквідовано пожежу поблизу Верхньоторецького, локалізовано – біля Старомихайлівки та Новгородського. У районах населених пунктів Трьохізбенка, Лобачеве, Лопаскине, Красногорівка, Гладосове, Валуйське боротьба з вогняною стихією ще триває. До гасіння пожеж залучено понад 300 чоловік особового складу та 68 одиниць інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України і ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби ворог один раз порушив режим "тиші".

Донбас ООС війна бойовики обстріли
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Буряк та інші: хто боротиметься в Запоріжжі за мерське крісло
Невизначений формат. Про що не можуть домовитися закарпатські "угорські" партії
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »