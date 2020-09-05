Бойовики на Донбасі вгамувалися, жодного обстрілу за добу

Ситуація повністю контрольована нашими захисниками

Ситуація повністю контрольована нашими захисниками

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Від початку поточної доби, 5 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС, передає RegioNews.

Повідомляється, що режим тиші зберігається повною мірою.

"Втім, захисники України не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які дії противника", - наголосили у штабі

Крім цього, зазначається, що військовослужбовці Збройних сил України спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил продовжують локалізовувати пожежі на території Луганської та Донецької областей.

"Уже ліквідовано пожежу поблизу Верхньоторецького, локалізовано – біля Старомихайлівки та Новгородського. У районах населених пунктів Трьохізбенка, Лобачеве, Лопаскине, Красногорівка, Гладосове, Валуйське боротьба з вогняною стихією ще триває. До гасіння пожеж залучено понад 300 чоловік особового складу та 68 одиниць інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України і ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби ворог один раз порушив режим "тиші".