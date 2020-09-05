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Сутки в ООС: Враг один раз нарушил режим "тишины"
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05 сентября 2020, 18:14 2

Боевики на Донбассе угомонились, ни одного обстрела за сутки

05 сентября 2020, 18:14 2
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Ситуация полностью контролируется нашими защитниками
Ситуация полностью контролируется нашими защитниками
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От начала текущих суток, 5 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС, передает RegioNews.

Сообщается, что режим тишины сохраняется в полной мере.

"Впрочем, защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника", - отметили в штабе

Кроме этого, отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Об'объединенных сил продолжают локализовать пожар на территории Луганской и Донецкой областей.

"Уже ликвидирован пожар вблизи Верхньоторецького, локализован – у Старомихайловки и Новгородского. В районах населенных пунктов Трехизбенка, Лобачеве, Лопаскине, Красногоровка, Гладосове, Валуйське борьба с огненной стихией продолжается. К тушению пожаров привлечено более 300 человек личного состава и 68 единиц инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных Сил Украины и ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки враг один раз нарушил режим "тишины".

Донбасс ООС война боевики обстрелы
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