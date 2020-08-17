На Черкащині голова району демонстративно розірвала і викинула газету з критикою на її адресу

На інцидент вже відреагували в Національній спілці журналістів України

На інцидент вже відреагували в Національній спілці журналістів України

Рixabay

Голова Шполянської райдержадміністрації Наталія Коваль в Черкаській області записала відео, на якому зі словами "бруду місце - на смітнику" розірвала примірник районної газети "Шполянські вісті", викинувши її в кошик для сміття.

Як повідомляє RegioNews, відповідне відео глава району опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

На ролику Коваль назвала газетні публікації "замовною писаниною" і "брехливою, низькопробною жовтою пресою".

Як зазначили в редакції районної газети, таким чином чиновниця відреагувала на критичний матеріал про її роботу, опублікований в "Шполянских вістях".

Своєю чергою в Національній спілці журналістів України (НСЖУ) на своїй сторінці в Facebook назвали такі дії голови РДА обурливими, які свідчать про неприйнятно низький рівень політичної культури особи, яка представляє в районі президента і уряд.

"Перша і остання наша зустріч відбулася після призначення Наталії Коваль головою райдержадміністрації, - каже в коментарі НСЖУ Анатолій Вікторук. - Вона сказала, що не хоче, щоб у газеті були критичні матеріали. Але я сказав, що діяльність влади ми висвітлюємо нейтрально, а як будемо аналізувати, то може бути і критика. Після цього ми не зустрічалися більше".

Головний редактор каже, що працює в газеті багато років, і вперше стикається з такою поведінкою першої особи району.

"Це раніше я хвилювався з-за гніву керівників району. За всю історію мого редакторства з дванадцяти керівників району вісім хотіли мене вигнати з роботи. А зараз ми в колективі просто сміємося над цим відео про "жовту пресу", - коментує Анатолій Вікторук.

В НСЖУ закликали посадових осіб до адекватної реакції на критичні виступи в пресі і засуджують поведінку голови райдержадміністрації, яка шматує газету, а не звітує про свою роботу.

"Журналісти і ЗМІ повинні перебувати в опозиції до влади, адже цього вимагають громадяни – громадського контролю над чиновниками, – зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Чиновник повинен звітувати про свою роботу, а не труїти "поганих" журналістів. Вважаєш, що матеріал необ'єктивний, то аргументуй, а не влаштовуй "зачистку" від журналістської критики!".

Крім того, в союзі також звернулися до уряду із закликом дати належну оцінку діям особи, яку представляє виконавчу владу в Шполянському районі.

Голова райдержадміністрації демонстративно розірвала газету з критичними матеріалами про свою роботу "Бруду місце – у... Опубліковано Sergiy Tomilenko Понеділок, 17 серпня 2020 р.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня під Києвом невідомі спалили автомобіль програми "Схеми".