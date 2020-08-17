На Черкащине глава района демонстративно разорвала и выкинула газету с критикой в ее адрес

На инцидент уже отреагировали в Национальном союзе журналистов Украины

На инцидент уже отреагировали в Национальном союзе журналистов Украины

Рixabay

Председатель Шполянской райгосадминистрации Наталья Коваль в Черкасской области записала видео, на котором со словами "грязи место - в помойке" разорвала экземпляр районной газеты "Шполянские вести", выбросив его в корзину для мусора.

Как сообщает RegioNews, соответствующее видео глава района опубликовала на своей странице в Facebook.

В ролике Коваль назвала газетные публикации "заказной писаниной" и "лживой, низкопробной желтой прессой".

Как отметили в редакции районной газеты, таким образом чиновница отреагировала на критический материал о ее работе, опубликованный в "Шполянских вестях".

В свою очередь в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) на своей странице в Facebook назвали такие действия председателя РГА возмутительными, которые свидетельствуют о неприемлемо низком уровне политической культуры лица, представляющего в районе президента и правительство.

"Первая и последняя наша встреча состоялась после назначения Натальи Коваль председателем райгосадминистрации, - говорит в комментарии НСЖУ Анатолий Викторук. - Она сказала, что не хочет, чтобы в газете были критические материалы. Но я сказал, что деятельность власти мы освещаем нейтрально, а как будем анализировать, то может быть и критика. После этого мы не встречались больше".

Главный редактор говорит, что работает в газете много лет, и впервые сталкивается с таким поведением первого лица района.

"Это раньше я волновался из-за гнева руководителей района. За всю историю моего редакторства из двенадцати руководителей района восемь хотели меня выгнать с работы. А сейчас мы в коллективе просто смеемся над этим видео про "желтую прессу", - комментирует Анатолий Викторук.

В НСЖУ призвали должностных лиц к адекватной реакции на критические выступления в прессе и осуждают поведение председателя райгосадминистрации, которая кромсает газету, а не отчитывается о своей работе.

"Журналисты и СМИ должны находиться в оппозиции к власти, ведь этого требуют граждане – общественного контроля над чиновниками, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – Чиновник должен отчитываться о своей работе, а не травить "плохих" журналистов. Считаешь, что материал необъективен, то аргументируй, а не устраивай "зачистку" от журналистской критики!".

Кроме того, в союзе также обратились к правительству с призывом дать надлежащую оценку действиям лица, которое представляет исполнительную власть в Шполянском районе.

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