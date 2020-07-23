У МОЗ пояснили нововведення про "кольорові" зони карантину

Червона зона - найкритичніша

Червона зона - найкритичніша

Фото: з відкритих джерел

Починаючи з 1 серпня адаптивний карантин буде працювати по-іншому. Так, в Україні буде виділено чотири "кольорові" зони, в залежності від темпів поширення коронавірусу.

Як передає RegioNews, про деталі ведення адаптивного карантину розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Так, посилювати карантин будуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися п'ять днів поспіль.

"Якщо область впродовж 5 днів буде перевищувати загальнонаціональні індикатори, які були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення, і кожен район покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусної хвороби. І в залежності, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділений в або зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону. Червона - це найкритичніша", - зазначив Ляшко.

У той же час, якщо захворюваність буде знижуватися три дні поспіль, буде відбуватися ослаблення карантину.

І якщо є червона зона, то він триває до того часу, поки внесок в захворюваність в загальну в області цей регіон не зменшить і не перейде або в помаранчеву, або в жовту, або в зелену. І тоді, як три дні ми бачимо, що вже показник краще, ми тоді переводимо цей район в іншу зону", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня і ввів чотири зони за рівнем захворюваності: зелену, жовту, помаранчеву і червону.