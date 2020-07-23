В Минздраве объяснили нововведения о "цветных" зонах карантина

Красная зона - самая критическая

Красная зона - самая критическая

Фото: из открытых источников

Начиная с 1 августа адаптивный карантин будет работать по-другому. Так, в Украине будет выделено четыре "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

Как передает RegioNews, о деталях ведения адаптивного карантина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Так, усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.

"Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная - это самая критическая", - отметил Ляшко.

В то же время, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд, будет происходить ослабление карантина.

И если есть красная зона, то она длится до того времени, пока вклад в общую заболеваемость в области этот регион не уменьшит и не перейдет или в оранжевую, или в желтую, или в зеленую. И тогда, как три дня мы видим, что уже показатель лучше, мы тогда переводим этот район в другую зону", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа и ввел четыре зоны по уровню заболеваемости: зеленую, желтую, оранжевую и красную.