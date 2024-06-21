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У Чорному та Азовському морях Росія тримає чотири ракетоносії, загальний залп яких становить до 28 "Калібрів"

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

"В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет", – йдеться у повідомленні.

Також у Середземному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Нагадаємо, вночі 21 червня підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири керовані ракети Х-59/Х-69, запущені літаками тактичної авіації РФ.