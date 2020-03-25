14:46  25 березня
Кожару затримали за підозрою у вбивстві
11:30  25 березня
На Волині коронавірус зафіксовано у семирічної дівчинки
11:44  25 березня
Через коронавірус у Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію
UA | RU
UA | RU
25 березня 2020, 17:28 5

Денісова закликає РФ перевірити на коронавірус українських ув'язнених

Читайте также
на русском языке
25 березня 2020, 17:28 5
Читайте также на русском языке
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до російської омбудсменки Тетяни Москалькової щодо обстеження і тестування на коронавірус українських ув'язнених в РФ та окупованому Криму
Фото: Telegram
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до російської омбудсменки Тетяни Москалькової щодо обстеження і тестування на коронавірус українських ув'язнених в РФ та окупованому Криму

Про це вона повідомила у Telegram, передає RegioNews.

За словами Денісової, всупереч взятим на себе Російською Федерацією міжнародним зобов'язанням, більшість з п'яти тисяч громадян України, які перебувають у пенітенціарних установах РФ та тимчасово окупованого Кримського півострова, не отримують належної медичної допомоги. Денісова зауважила, що отримує звернення ув'язнених громадян України.

У цьому зв'язку омбудсмен звернулась Тетяни Москалькової з вимогою негайно вжити заходів, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я в умовах пандемії коронавірусної інфекції, з метою забезпечення прав ув'язнених громадян України.

"Зокрема, провести кваліфіковане обстеження з обов'язковим тестуванням на коронавірус, за результатами якого надати необхідну медичну допомогу відповідно до наявних діагнозів. Також вимагаю забезпечити належні умови утримання в місцях несвободи, щоб не допустити поширення і подальше інфікування утримуваних осіб", - наголосила вона.

Варто нагадати, що самі ув’язнені у тюрмах Криму і Донбасу бояться поширення коронавірусу та вимагають вжити заходи.


ув'язнені Крим Людмила Денисова
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »