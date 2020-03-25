Денісова закликає РФ перевірити на коронавірус українських ув'язнених
Про це вона повідомила у Telegram, передає RegioNews.
За словами Денісової, всупереч взятим на себе Російською Федерацією міжнародним зобов'язанням, більшість з п'яти тисяч громадян України, які перебувають у пенітенціарних установах РФ та тимчасово окупованого Кримського півострова, не отримують належної медичної допомоги. Денісова зауважила, що отримує звернення ув'язнених громадян України.
У цьому зв'язку омбудсмен звернулась Тетяни Москалькової з вимогою негайно вжити заходів, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я в умовах пандемії коронавірусної інфекції, з метою забезпечення прав ув'язнених громадян України.
"Зокрема, провести кваліфіковане обстеження з обов'язковим тестуванням на коронавірус, за результатами якого надати необхідну медичну допомогу відповідно до наявних діагнозів. Також вимагаю забезпечити належні умови утримання в місцях несвободи, щоб не допустити поширення і подальше інфікування утримуваних осіб", - наголосила вона.
Варто нагадати, що самі ув’язнені у тюрмах Криму і Донбасу бояться поширення коронавірусу та вимагають вжити заходи.
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