Денисова призывает РФ проверить на коронавирус украинских заключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой относительно обследования и тестирования на коронавирус украинских заключенных в РФ и оккупированном Крыму

Фото: Telegram

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой относительно обследования и тестирования на коронавирус украинских заключенных в РФ и оккупированном Крыму

Об этом она сообщила в Telegram, передает RegioNews. По словам Денисовой, вопреки взятым на себя Российской Федерацией международным обязательствам, больше пяти тысяч граждан Украины, которые находятся в пенитенциарных учреждениях РФ и временно оккупированного Крымского полуострова, не получают надлежащей медицинской помощи. Денисова отметила, что получает обращения заключенных граждан Украины. В связи с этим омбудсмен обратилась к Татьяне Москальковой с требованием немедленно принять меры, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, с целью обеспечения прав заключенных граждан Украины. "В частности, провести квалифицированное обследование с обязательным тестированием на коронавирус, по результатам которого предоставить необходимую медицинскую помощь согласно имеющихся диагнозов. Также требую обеспечить надлежащие условия содержания в местах несвободы, чтобы не допустить распространение и дальнейшее инфицирование удерживаемых лиц", - подчеркнула она. Стоит напомнить, что сами заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса боятся распространения коронавирус и требуют принять меры.

.