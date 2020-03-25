Денисова призывает РФ проверить на коронавирус украинских заключенных
Об этом она сообщила в Telegram, передает RegioNews.
По словам Денисовой, вопреки взятым на себя Российской Федерацией международным обязательствам, больше пяти тысяч граждан Украины, которые находятся в пенитенциарных учреждениях РФ и временно оккупированного Крымского полуострова, не получают надлежащей медицинской помощи. Денисова отметила, что получает обращения заключенных граждан Украины.
В связи с этим омбудсмен обратилась к Татьяне Москальковой с требованием немедленно принять меры, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, с целью обеспечения прав заключенных граждан Украины.
"В частности, провести квалифицированное обследование с обязательным тестированием на коронавирус, по результатам которого предоставить необходимую медицинскую помощь согласно имеющихся диагнозов. Также требую обеспечить надлежащие условия содержания в местах несвободы, чтобы не допустить распространение и дальнейшее инфицирование удерживаемых лиц", - подчеркнула она.
Стоит напомнить, что сами заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса боятся распространения коронавирус и требуют принять меры.
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