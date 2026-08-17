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17 серпня 2026, 14:45

На Чернігівщині військовий у СЗЧ жорстоко побив жінку

17 серпня 2026, 14:45
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Фото з відкритих джерел
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У Чернігові судили військового, який побив жінку. Теппер він відправиться за ґрати

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

З'ясувалось, що у серпні 2025 року військовий самовільно залишив місце тимчасового розташування підрозділу військової частини. Кілька тижнів він не виконував обов’язки військової служби. Відомо, що він проходив військову службу за призовом під час мобілізації на посаді стрільця-помічника гранатометника.

18 квітня він був у квартирі, коли посварився з жінкою. Під час конфлікту він завдав їй щонайменше 11 разів ударив жінку руками, ногами та дерев’яним стільцем. Також він ударив її головою об край опалювальної батареї.

Чоловік розкаявся. Йому призначили шість років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше в місті Балаклія Харківської області під час спроби пограбування магазину 26-річний чоловік вчинив збройний опір поліцейським. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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