На Кіровоградщині до кримінальної відповідальності притягнули чоловіка, який осквернив мемоpіальні комплекси жеpтвам Голокосту в Кіpовогpадській та Миколаївській областях

Фото з Facebook-сторінки

На Кіровоградщині до кримінальної відповідальності притягнули чоловіка, який осквернив мемоpіальні комплекси жеpтвам Голокосту в Кіpовогpадській та Миколаївській областях

Про це на особистій Facebook-сторінці повідомила пpес-секpетаpка УСБУ в області Маpина Яковенко, інформують RegioNews.

Зловмисник наніс фарбою зображення нацистської свастики та антисемітські написи на меморіальному комплексі, спорудженому на місці страти нацистами понад дев’ятсот євреїв у часи Другої світової війни.

Чоловікові інкримінують умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності та наругу над могилою.

Наразі відомо, що підозрюваний - киянин. Його справу розглянуть у Голованівському районному суді Кіровоградської області.

Як писали RegioNews раніше, 8 березня під час руху приміського поїзда № 6056 сполученням Львів-Сокаль невідомі особи влаштували погром у салоні вагона. Вандали виламували сидіння та трощили ними шиби вікон і дверей у вагоні, а також автоматичних розсувних дверей. Трощу вагона приміського дизель-поїзда зловмисники зняли на відео, яке виклали в соціальні мережі.