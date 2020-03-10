В Одеській області п’яні підлітки розгромили могили на кладовищі

Савранські поліцейські викрили трьох неповнолітніх у нарузі над могилами

Фото: Савранське відділення поліції в Одеській області

Савранські поліцейські викрили трьох неповнолітніх у нарузі над могилами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Савранське відділення поліції в Одеській області

Під дією спиртного підлітки, віком 13 та 15 років, пошкодили чотири гранітних пам’ятники на місцевому кладовищі.

В присутності батьків юні правопорушники зізналися у вчиненому, але чому так вчинили - не пояснюють.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

"Діти – з проблемних родин, батьки ними не цікавляться. Оскільки вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, після закінчення досудового розслідування матеріали провадження будуть направлені до суду з клопотанням про вжиття відносно юних правопорушників примусових заходів виховного характеру. Батьки неповнолітніх будуть притягнуті до адміністративної відповідальності", - повідомив начальник Савранського ВП Микола Євтодій.