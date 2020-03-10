В Одеській області п’яні підлітки розгромили могили на кладовищі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Савранське відділення поліції в Одеській області
Під дією спиртного підлітки, віком 13 та 15 років, пошкодили чотири гранітних пам’ятники на місцевому кладовищі.
В присутності батьків юні правопорушники зізналися у вчиненому, але чому так вчинили - не пояснюють.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.
"Діти – з проблемних родин, батьки ними не цікавляться. Оскільки вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, після закінчення досудового розслідування матеріали провадження будуть направлені до суду з клопотанням про вжиття відносно юних правопорушників примусових заходів виховного характеру. Батьки неповнолітніх будуть притягнуті до адміністративної відповідальності", - повідомив начальник Савранського ВП Микола Євтодій.
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