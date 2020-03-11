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11 марта 2020, 12:45 3

В Кировоградской области перед судом предстанет вандал

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11 марта 2020, 12:45 3
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На Кировоградщине к уголовной ответственности привлекли мужчину, который осквернил мемориальные комплексы жертвам Холокоста в Кировоградской и Николаевской областях
Фото с Facebook-страницы
На Кировоградщине к уголовной ответственности привлекли мужчину, который осквернил мемориальные комплексы жертвам Холокоста в Кировоградской и Николаевской областях

Об этом на личной Facebook-странице сообщила пресс-секретарь УСБУ в области Марина Яковенко, передают RegioNews.

Злоумышленник нанес краской изображение нацистской свастики и антисемитские надписи на мемориальном комплексе, воздвигнутом на месте казни нацистами более девятисот евреев во времена Второй мировой войны.

Мужчине инкриминируют умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства и надругательство над могилой.

В настоящее время известно, что подозреваемый - киевлянин. Его дело рассмотрят в Головановском районном суде Кировоградской области.

Как писали RegioNews ранее, 8 марта во время движения пригородного поезда № 6056 сообщением Львов-Сокаль неизвестные лица устроили погром в салоне вагона. Вандалы выламывали сиденья и разбивали ими стекла окон и дверей в вагоне, а также автоматических раздвижных дверей. Трощу вагона пригородного дизель-поезда злоумышленники сняли на видео, которое выложили в социальные сети.


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