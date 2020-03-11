В Кировоградской области перед судом предстанет вандал
Об этом на личной Facebook-странице сообщила пресс-секретарь УСБУ в области Марина Яковенко, передают RegioNews.
Злоумышленник нанес краской изображение нацистской свастики и антисемитские надписи на мемориальном комплексе, воздвигнутом на месте казни нацистами более девятисот евреев во времена Второй мировой войны.
Мужчине инкриминируют умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства и надругательство над могилой.
В настоящее время известно, что подозреваемый - киевлянин. Его дело рассмотрят в Головановском районном суде Кировоградской области.
Как писали RegioNews ранее, 8 марта во время движения пригородного поезда № 6056 сообщением Львов-Сокаль неизвестные лица устроили погром в салоне вагона. Вандалы выламывали сиденья и разбивали ими стекла окон и дверей в вагоне, а также автоматических раздвижных дверей. Трощу вагона пригородного дизель-поезда злоумышленники сняли на видео, которое выложили в социальные сети.
- 13:39 11 марта Из-за коронавируса могуть закрыть пункты пропуска на границе
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 12:57 11 марта Киевводоканал лидирует среди загрязнителей воды в стране
- 12:52 11 марта Рада усовершенствовала процедуру увольнения Кабмина
- 12:49 11 марта ЕС выделит 25 млрд евро, чтобы побороть экономические последствия коронавируса
- 12:45 11 марта В Кировоградской области перед судом предстанет вандал
- 11:45 11 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой