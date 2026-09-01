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Станом на ранок 1 вересня внаслідок бойових дій та системних обстрілів енергетичної інфраструктури без світла залишилася частина споживачів у п'яти областях України

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Донецьку, Одеську, Київську, Сумську та Харківську області. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова обстановка.

Крім того, через негоду на Сумщині без світла залишаються 188 населених пунктів. Ремонтні бригади енергетиків працюють над відновленням живлення.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 1 вересня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Одещина та Київщина.