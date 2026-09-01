Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 1 вересня російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 та протикорабельними ракетами Циркон;

крилатими ракетами морського базування "Калібр";

протирадіолокаційними ракетима Х-31П;

S8000 "Бандероль";

218 ударними БпЛА типу Shahed (близько третини – реактивні) та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Основні напрямки удару – Одещина та Київщина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 199 цілей:

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400;

2 S8000 "Бандероль";

5 крилатих ракет "Калібр";

187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 28 локаціях, а також падіння уламків збитих на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей, інформація щодо їх локації уточнюється.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі понад десять російських дронів.

Нагадаємо, число загиблих внаслідок масованого удару по Києву в ніч на 1 вересня збільшилось до 8 людей. Під ворожий удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова міста.

Вночі 1 вересня російські війська завдали чергового удару по території Одеської області. Внаслідок обстрілу міжнародний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив свою роботу.