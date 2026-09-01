Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські війська 1 вересня атакували Полтавську область. Падіння дронів та їхніх уламків зафіксовано одразу в трьох районах

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

У Лубенському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території. На місці події працюють вибухотехніки. Попередньо, ніхто не постраждав.

У Кременчуцькому районі через падіння безпілотника на відкритій місцевості спалахнула суха рослинність. Пожежу вже ліквідували.

У Миргородському районі виявили уламки ворожого БпЛА із нерозірваною бойовою частиною. На місці працюють вибухотехніки. В обох останніх випадках обійшлося без постраждалих.

Крім цього, ворог атакує Полтавську громаду. Голова ОВА закликав жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в безпечних місцях до відбою.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Одещина та Київщина.