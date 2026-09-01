12:14  01 вересня
На Волині шкільний автобус зіткнувся з авто "Укрпошти": постраждали двоє підлітків
11:15  01 вересня
Армія РФ просунулася на Донеччині – DeepState
13:30  01 вересня
На Закарпатті чоловіки розробили план підпалу авто та житла військових ТЦК
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2026, 10:55

На Полтавщині ворожі дрони впали у трьох районах, Полтавська громада – під атакою

01 вересня 2026, 10:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російські війська 1 вересня атакували Полтавську область. Падіння дронів та їхніх уламків зафіксовано одразу в трьох районах

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

У Лубенському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території. На місці події працюють вибухотехніки. Попередньо, ніхто не постраждав.

У Кременчуцькому районі через падіння безпілотника на відкритій місцевості спалахнула суха рослинність. Пожежу вже ліквідували.

У Миргородському районі виявили уламки ворожого БпЛА із нерозірваною бойовою частиною. На місці працюють вибухотехніки. В обох останніх випадках обійшлося без постраждалих.

Крім цього, ворог атакує Полтавську громаду. Голова ОВА закликав жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в безпечних місцях до відбою.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основні напрямки удару – Одещина та Київщина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Полтавська область пошкодження наслідки
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
На Закарпатті чоловіки розробили план підпалу авто та житла військових ТЦК
01 вересня 2026, 13:30
Ексміністр оборони Федоров отримав бронювання від мобілізації через благодійний фонд
01 вересня 2026, 13:18
Затримка поїзда на Київщині: пасажири повідомляють про відсутність організації та допомоги
01 вересня 2026, 12:56
Удар по Подільському району Києва: пожежа у 16-поверхівці, постраждали три людини
01 вересня 2026, 12:41
Прикордонники рознесли російські "буханки" та гаубиці
01 вересня 2026, 12:30
На Волині шкільний автобус зіткнувся з авто "Укрпошти": постраждали двоє підлітків
01 вересня 2026, 12:14
На Одещині росіяни повторно обстріляли термінал "Нової пошти"
01 вересня 2026, 11:59
38 загиблих у Милі на Київщині: Лубінець вимагає покарати винних у розміщенні складу боєприпасів поблизу цивільних
01 вересня 2026, 11:37
Армія РФ просунулася на Донеччині – DeepState
01 вересня 2026, 11:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »