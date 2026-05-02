На Миколаївщині чоловік налякав відвідувачів супермаркету рушницею
Інцидент стався вдень 2 травня в одному із супермаркетів у середмісті Вознесенська
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
По супермаркету ходив чоловік, який тримав у руках рушницю. Це викликало занепокоєння у громадян, тому вони викликали поліцію.
На місці поліцейські з’ясували, що в руках чоловіка була іграшка у вигляді старовинної рушниці, яка не становить жодної загрози. Чоловік пояснив правоохоронцям, що придбав її на подарунок і не мав наміру вчиняти будь-які протиправні дії.
Нагадаємо, на Львівщині 15-річний хлопець погрожував 10-річній дівчинці іграшковим пістолетом. Поліцейські встановили обставини інциденту.
