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Правоохоронці завершили розслідування стосовно жінки, яка з особливою жорстокістю вбила свою бабусю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Обвинувальний акт скерований до суду. Правоохоронці інкримінують 34-річній жінці умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

Зловмисниці загрожує від 15 років в'язниці до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, трагедія сталася 27 січня цього року в селі Комарівка Ніжинського району. Фігурантка разом зі своїм співмешканцем вживали алкоголь. Бабуся, яка також проживала в цьому будинку, зробила їм зауваження. У відповідь на це жінка облила 77-річну бабусю бензином та підпалила. Від отриманих опіків потерпіла померла.